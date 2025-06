Mann soll Zuggäste bedroht und Polizisten angegriffen haben

Salzgitter (dpa/lni) –

Ein 39-Jähriger soll in einer Regionalbahn in Salzgitter anderen Gästen damit gedroht haben, ihnen in den Kopf zu schießen. Er habe bei den Drohungen am Freitagabend augenscheinlich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gestanden, teilte die Polizei Salzgitter mit. Sie war aus dem Zug heraus alarmiert worden.

An einer Bahnunterführung im Stadtteil Bad sprachen Polizisten den Mann und seine gleichaltrige Begleiterin dann an. Nach Polizeiangaben griff die Frau daraufhin die Beamten an und musste fixiert werden.

Auch der 39-Jährige soll die Polizisten bei der Kontrolle attackiert haben. Er wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Beide erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Eine Beamtin wurde den Angaben zufolge bei dem Angriff leicht an der Hand verletzt, konnte ihren Dienst aber fortsetzen.