Mann soll Reisende bestohlen haben

Hamburg (dpa/lno) –

Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Hamburger Hauptbahnhof einen Mann festgenommen, der zwei Reisende in Fernzügen bestohlen haben soll. Die Ermittler seien am Donnerstag über ein Überwachungsvideo auf den 29-Jährigen aufmerksam geworden, teilte die Bundespolizei mit.

In einem Fall ging es um den Diebstahl eines Koffers einer Frau am Montag. Darin war den Angaben zufolge unter anderem Goldschmuck im Wert von 1.500 Euro. Der Verdächtige sei mit dem Koffer auf dem Video zu sehen gewesen.

Bei der Durchsuchung des Mannes hätten die Ermittler nicht den gestohlenen Schmuck, aber einen Laptop im Wert von 2.000 Euro gefunden. Diesen übergaben die Ermittler einem Reisenden, der einen Diebstahl gemeldet hatte. Laut Bundespolizei ist der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Gegen ihn laufen den Angaben zufolge zwei Strafverfahren wegen Diebstahls.