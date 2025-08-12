Mann soll Passanten am Hauptbahnhof angeschrien haben

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Mann soll Passanten am Hamburger Hauptbahnhof grundlos angeschrien haben. Der Vorfall habe sich in der Nacht zu Dienstag ereignet, teilte die Bundespolizei mit.

Polizisten überprüften den mutmaßlich alkoholisierten 51-Jährigen und stellten fest, dass er wegen Diebstahls und Unterschlagung mit einem Haftbefehl gesucht wird. Die Staatsanwaltschaft Hamburg verdächtigt ihn, weitere Taten begangen zu haben. Die Polizei brachte den Verurteilten in ein Gefängnis.