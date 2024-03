Mann soll Partnerin vergewaltigt haben: Prozess beginnt

Lübeck (dpa/lno) –

Ein Mann, der in Lübeck vor drei Jahren seine damalige Partnerin vergewaltigt haben soll, muss sich nun vor Gericht verantworten. Am Mittwoch (9.00) beginnt der Prozess vor dem Lübecker Landgericht. Der Angeklagte soll die Frau nach Angaben des Gerichts im Juni 2021 in einer Wohnung im Lübecker Stadtteil St. Lorenz missbraucht haben. Täter und Opfer sollen sich zum Zeitpunkt der angeklagten Tat in einer Beziehung befunden haben. Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Der Angeklagte sitzt nach Angaben des Gerichtssprechers nicht in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind zunächst fünf Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte am 15. April verkündet werden.