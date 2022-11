Itzehoe (dpa/lno) –

Am Landgericht Itzehoe beginnt am Mittwoch (9.30 Uhr) der Totschlagsprozess gegen einen zur Tatzeit 39 Jahre alten Mann, der seine Mutter getötet haben soll. Dem Mann wird vorgeworfen, die 64-Jährige am 4. Mai 2022 in der gemeinsamen Wohnung in Barmstedt bei Hamburg bei einem Streit mehrfach gegen den Kopf geschlagen und mit Stichen tödlich verletzt zu haben.