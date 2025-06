Mann soll Mitbewohner in Hamburg schwer verletzt haben

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 62 Jahre alter Mann soll seinen schlafenden Mitbewohner in Hamburg-Harburg mit einem stumpfen Gegenstand schwer am Kopf verletzt haben. Er wurde am Samstag von der Polizei in der gemeinsamen Wohnung festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Aus bislang unbekannten Gründen soll der Mann auf seinen schlafenden Mitbewohner eingeschlagen und ihn hierdurch am Kopf verletzt haben. Der Verletzte wurde laut Polizeiangaben von alarmierten Rettungskräften erstversorgt und mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand sei derzeit stabil.

Der mutmaßliche Täter war laut Polizei offenbar alkoholisiert und leistete keinen Widerstand bei der Festnahme. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis überstellt und soll einem Haftrichter vorgeführt werden.