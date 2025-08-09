Mann soll Hitlergruß am Hamburger Hauptbahnhof gezeigt haben

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 58-Jähriger soll am Hamburger Hauptbahnhof den Hitlergruß gezeigt sowie mehrfach die Parole «Sieg Heil» gerufen haben. Ein Zeuge meldete den Vorfall in der Wandelhalle der Bundespolizei, wie diese mitteilte.

Den Beamten sei es daraufhin gelungen, den Mann am Freitagabend festzunehmen. Nachdem er mit einem Platzverweis entlassen wurde, trafen ihn die Beamten wenig später erneut an. Der 58-Jährige sei wieder durch aggressives Verhalten aufgefallen. Die Beamten nahmen ihn den Angaben nach in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,86 Promille ergeben.

Das Landeskriminalamt ermittelt nun wegen Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.