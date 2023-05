Mann soll Gullideckel auf Kiosk geworfen haben

Bremen (dpa/lni) –

Ein 47-Jähriger soll in Bremen einen Gullideckel auf einen Kiosk geworfen haben, um dort einzubrechen. Der Mann soll auch für weitere Einbrüche verantwortlich sein. Es wurde ein Haftbefehl erlassen, der 47-Jährige kam in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Montag mitteilte. Anwohner waren am Sonntagfrüh durch ein lautes Scheppern geweckt worden und hatten die Einsatzkräfte alarmiert. Die Scheibe des Geschäfts war beschädigt, der Gullideckel lag davor.

Die Beamten stießen vor dem Gebäude auf den 47-Jährigen, der alles abstritt. Sie nahmen ihn mit auf die Wache. Der Mann war auf Videobildern von früheren Einbrüchen zu sehen, mindestens drei weitere Taten wurden ihm zugeordnet. Derzeit prüft die Polizei, ob er noch für andere Einbrüche verantwortlich ist. Die Ermittlungen dauern an.