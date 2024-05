Partnerin getötet: Lebenslange Haft gefordert

Verden (dpa/lni) –

Im Prozess um die Tötung einer 31-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht Verden für den damaligen Partner der Frau eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes gefordert. Der Mann habe sich gekränkt gefühlt und aus Wut und Zorn zugestochen, weil seine Lebensgefährtin eine vorübergehende Trennung wollte, sagte der Staatsanwalt am Mittwoch in seinem Plädoyer.

Ohrfeige nach Widerworten

Die Gesinnung des Angeklagten habe diesen zur Tat getrieben, erläuterte er. Demnach wollte der Mann mit serbischer Staatsangehörigkeit die durch häusliche Gewalt und ein unangemessenes Rollenverständnis geprägte Beziehung fortführen. Kochen, Haushalt und das Kümmern um die zwei kleinen gemeinsamen Kinder sah der Mann demnach als Aufgabe der Frau an. Der Streit am Tatabend begann demnach, als der Mann das Essen vom Vortag ablehnte und eine frische Mahlzeit verlangte. Auf Widerworte seiner Freundin gab er ihr eine Ohrfeige. Deren Aussagen habe der Angeklagte als herabwürdigend empfunden und später die Kontrolle verloren, so der Staatsanwalt. Der 32-Jährige sei als Mörder zu verurteilen, denn er habe seine Lebensgefährtin aus niedrigen Beweggründen getötet.

Mann soll seiner Freundin gedroht haben

Die Nebenklage forderte ebenfalls eine lebenslange Freiheitsstrafe. «Das ist selbstverständlich rechtlich als Mord zu werten», sagte die Anwältin der Mutter der Getöteten. «Er wollte sie töten, er hat sie getötet.» Das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe liege vor. Der Mann habe die fröhliche und zugewandte Frau eingeschränkt, kontrolliert und geschlagen. Mehrfach habe er ihr gedroht, bei einer Trennung deren Angehörige zu töten, sagte die Anwältin. Im Streit habe sich der Mann gekränkt und erniedrigt gefühlt.

Angeklagter stört mit Zwischenrufen

Der 32-Jährige konnte sich während des Plädoyers der Nebenklage nicht beherrschen und fiel der Anwältin mehrfach ins Wort. «Was für ein Lügengericht», rief er zum Beispiel. Der Vorsitzende Richter wies den Mann darauf hin, dass er still sein müsse. «Wir haben hier Regeln. Sie halten jetzt den Mund», sagte er. «Benehmen Sie sich hier anständig. Anständig benehmen heißt zuhören», so der Richter. Doch dem Angeklagten fiel es weiter sichtlich schwer, sich zurückzuhalten.

Kinder ohne Mutter

Die Nebenklage schilderte in emotionalen Worten die Lage der Hinterbliebenen. «Wie leben Kinder weiter, deren Vater die eigene Mutter getötet hat?», fragte sie. Die Frau wollte sich demnach schon früher trennen, doch wegen der Drohungen des Mannes ließ sie davon ab. «Er hat eine ganze Familie zerstört», berichtete sie.

Verteidigung sieht kein Mordmerkmal

Die Verteidigung beantragte eine Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren wegen Totschlags. «Sie ist tot, daran gibt es nichts zu beschönigen. Das ist eine Katastrophe», sagte die Anwältin des Mannes. Es stimme, dass es Gewalt in der Beziehung gegeben habe, aber der Mann habe seine Partnerin auch geliebt. Und sie habe ihn geliebt. Die Tat geschah demnach aus Verzweiflung und Ausweglosigkeit. Es tue ihm unendlich leid, sagte der Angeklagte in seinem Schlusswort. Anders als zuvor wirkte er dabei ruhig und gefasst.

Anklage wegen Totschlags

Der 32-Jährige hat im Verlauf des Prozesses gestanden, seine damalige Partnerin im September 2023 mit einem Messer getötet zu haben. Er wurde wegen Totschlags angeklagt, während des Prozesses wies der Vorsitzende Richter aber darauf hin, dass auch eine Verurteilung wegen Mordes möglich ist. Neben den beiden kleinen Kindern hinterlässt die Frau einen jugendlichen Sohn, der am Tatabend – dem 31. Geburtstag der Frau – auch in der Wohnung war. Das Urteil soll am Mittwochnachmittag gesprochen werden.