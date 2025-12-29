Mann soll Bekannten in Hamburg mit Schusswaffe bedroht haben

Hamburg (dpa/lno) –

Die Polizei ermittelt, weil ein Mann mutmaßlich einen Bekannten in Hamburg mit einer Schusswaffe bedroht hat. Der Vorfall habe sich gegen 13.45 Uhr im Stadtteil Harburg zugetragen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Männer hätten sich vor der möglichen Bedrohung gestritten. Der mutmaßliche Täter floh. Keiner der Beteiligten sei verletzt worden.

Die alarmierte Polizei durchsuchte danach eine Wohnung in Harburg. Die Polizei traf den Verdächtigen dabei nicht an. Zunächst berichteten Medien, darunter das «Hamburger Abendblatt». Den Berichten nach sperrte die Polizei Straßen, was den Verkehr einschränkte. Zum Alter der Beteiligten konnte die Polizei zunächst keine Angabe machen.