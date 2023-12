Mann soll 54-Jährigen wegen Geldforderungen erstochen haben

Hamburg (dpa/lno) –

Vor dem Hamburger Landgericht hat am Mittwoch ein Prozess gegen einen 38 Jahre alten Mann wegen Totschlags begonnen. Der Angeklagte soll im Juli in einem Hinterhof im Stadtteil Heimfeld einen Mann mit einem Küchenmesser erstochen haben. Der Anklage zufolge hatten sich Opfer und Täter wegen Geldforderungen gestritten. Im Zuge dessen soll der Tunesier dem 54-Jährigen das Küchenmesser in seinem Hosenbein zur Einschüchterung gezeigt haben. Das spätere Opfer griff deshalb zu einem Stuhl und schlug damit auf den 38-Jährigen ein. Der soll daraufhin das Messer gezogen und den 54-Jährigen in Hand, Unterarm und Brust gestochen haben. Das Opfer starb den Angaben zufolge an Herz- und Lungenversagen infolge der Messerstiche.

Zu Beginn des Prozesses gab der Angeklagte über seinen Verteidiger eine Einlassung ab, in der mit Blick auf die Vorgeschichte bestätigt wird, dass es einen Streit um Geld gegeben habe, teilte ein Gerichtssprecher mit. Er sei mit einem Stuhl angegriffen worden und habe mit dem Messer drohen wollen. Er habe keine Erinnerung daran, wie es zum Einsatz des Messers gekommen sei. Am nächsten Verhandlungstag soll ein Zeuge gehört werden, der die Konfrontation beobachtet haben soll. Bei einer Verurteilung wegen Totschlags droht dem Angeklagten eine Freiheitsstrafe zwischen 5 und 15 Jahren. Bis zum 21. Februar sind zunächst 14 Hauptverhandlungstage vorgesehen.