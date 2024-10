Mann sinkt schwer verletzt zu Boden – Polizei sucht Zeugen

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einer Rangelei zwischen Bekannten an der Hoheluftchaussee befindet sich ein Mann in Lebensgefahr. Wie die Polizei mitteilte, sei der 35-Jährige in der Nacht auf Donnerstag zu Boden gesunken und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Aufgrund der bislang ungeklärten Ursache sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Bisherigen Zeugenaussagen zufolge soll es zu einem Körperkontakt zwischen den Männern gekommen sein, wobei der 35-Jährige im Anschluss bewusstlos zu Boden sank. Nach Hilferufen seines Bekannten setzte ein Passant einen Notruf ab.

Keine Hinweise auf Gewalttat

Die Polizei beschreibt den Kontakt als Rangelei zwischen Freunden, die eher freundschaftlich ausgesehen habe. Hinweise auf einen Streit oder eine Gewalttat gibt es bislang nicht. Auch die Ursache der Verletzungen sei weiter unbekannt.

Der 31-Jährige wurde vor Ort festgenommen. Trotz fehlender konkreter Hinweise auf einen Streit könne nicht ausgeschlossen werden, dass dieser seinem Bekannten die Verletzungen zugefügt habe, gab die Polizei an. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.