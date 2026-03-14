Mann sieht vermeintliche Waffe und löst Großeinsatz aus

14. März 2026 22:37
In Hildesheim hielt ein Passant einen Akkuschrauber für eine Schusswaffe und alarmierte die Polizei. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa
In Hildesheim hielt ein Passant einen Akkuschrauber für eine Schusswaffe und alarmierte die Polizei. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hildesheim (dpa) –

Aufregung in Hildesheim: Mit einem Großaufgebot hat die Polizei dort am Nachmittag ein Parkhaus umstellt, nachdem ein Passant die Einsatzkräfte alarmiert hatte. Der Mann hatte dort zwei Personen gesehen, die nach seiner Beobachtung mit einer Schusswaffe hantierten.

Als die Polizisten das Parkhaus absuchten, trafen sie auf die zwei Verdächtige. Die waren mehr als erstaunt, plötzlich in den Fokus eines Polizeieinsatzes geraten zu sein. Wie sich herausstellte, hatten die beiden lediglich an einem im Parkhaus abgestellten Auto einige Reparaturarbeiten erledigt. Dabei nutzen sie auch einen Akkuschrauber – und der war von dem Passanten irrtümlicherweise für eine Schusswaffe gehalten worden.

© dpa-infocom, dpa:260314-930-817350/1

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