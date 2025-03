Mann schwer verletzt nach Angriff in Lübecker Lokal

Lübeck (dpa/lno) –

Ein Unbekannter hat in einem Lübecker Lokal einen Mitarbeiter bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt. Nach Polizeiangaben griff er am frühen Donnerstagmorgen den 34-Jährigen nach einer Beschwerde über Lärm mit einem gefährlichen Gegenstand an. Das Opfer wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter flüchtete vor Eintreffen der Polizei. Diese bittet nun um Zeugenhinweise rund um die Fleischhauerstraße in der Lübecker Innenstadt.