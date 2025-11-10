Mann schwer verletzt – Motor aus Wagen geschleudert

Süderwalsede (dpa/lni) –

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Verden schwer verletzt worden. Der Wagen des Mannes sei auf der Kreisstraße 210 zwischen Süderwalsede und Holtebüttel aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt, teilte die Freiwillige Feuerwehr Bothel mit. Laut den Angaben war der Aufprall so stark, dass durch die Wucht der Motor aus dem Fahrzeug geschleudert wurde.

Der Mann musste von der Feuerwehr mit schwerem hydraulischem Rettungsgerät aus dem Wagen befreit werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer sei 1998 geboren und man gehe von überhöhter Geschwindigkeit im Kurvenbereich aus, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache liefen. Die K210 war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt.