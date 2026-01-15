Mann schwer am Bein verletzt – War es ein Schuss?

Ein schwer verletzter Mann meldete sich über den Notruf. Die Polizei fahndet nach möglichen Verdächtigen. Moritz Frankenberg/dpa

Langenhagen (dpa/lni) –

Nach mutmaßlichen Knallgeräuschen hat ein schwer verletzter Mann in Langenhagen bei Hannover einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Es lasse sich bisher nicht zweifelsfrei bestätigen, ob es sich um eine Schussverletzung handele, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann, dessen Alter zunächst unbekannt war, habe eine schwere Beinverletzung erlitten, er werde medizinisch behandelt.

Die Polizei gehe von einer Straftat aus, mehrere Streifenwagen fahndeten nach möglichen Verdächtigen. Eine genauere Beschreibung gab es nicht, auch keine Hinweise zur möglichen Fluchtrichtung oder eventuell genutzten Fahrzeugen.

Zeugen erzählten den Angaben zufolge, kurz vor der Tat Knallgeräusche in der Gegend gehört zu haben. Unklar war zunächst, ob diese mit dem Vorfall in Verbindung stehen. Eine Gefährdung für die Bevölkerung schloss die Polizei aus. Sie war weiter mit starken Kräften im Einsatz.

Kurz vor Mittag hatte sich der Verletzte telefonisch über den Notruf gemeldet. Die Einsatz- und Rettungskräfte fanden ihn auf der Straße, seine Beinverletzung wurde versorgt. Die Polizei hofft nun auf Zeugen.