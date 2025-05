Mann schubst im Streit einen jungen Mann ins S-Bahngleis

Hamburg (dpa/lno) –

Ein hitziger Wortwechsel zwischen zwei Männern im Hamburger S-Bahnhof Neuwiedenthal ist nach kurzer Zeit so eskaliert, dass er für einen von beiden in den Gleisen endete. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die beiden Männer am frühen Sonntagmorgen zunächst an der S-Bahn-Tür weitgehend normal miteinander gesprochen haben, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Dann aber sei es auf dem Bahngleis auf einmal zur Sache gegangen und der 27-Jährige und der 19-Jährige hätten aufeinander eingeschlagen, seien dabei gestolpert und zu Boden gegangen. Schließlich habe der Ältere den Jüngeren vom Bahnsteig ins Gleis geschubst.

Atemalkoholwert von 2,12 Promille

Glücklicherweise war zu dem Zeitpunkt gerade keine S-Bahn im Bahnhof unterwegs. Zeugen alarmierten sofort die Polizei, die Strecke wurde gesperrt, der Strom abgeschaltet. Der 19-Jährige wurde äußerlich weitgehend unverletzt aus dem Gleisbereich geholt. Der 27-Jährige wurde wenig später in der Nähe des Bahnhofes angetroffen und von Polizisten der Bundespolizei übergeben. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 2,12 Promille gemessen. Beide Männer mussten ihre Personalien angeben und bekamen einen Platzverweis.

Die beiden Männer sollen sich den Angaben zufolge vorher nicht gekannt haben. Worum es bei dem Streit ging, konnte der Bundespolizeisprecher zunächst nicht sagen.