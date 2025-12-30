Mann schießt von Balkon aus mit Pyrotechnik auf Kinder

Hamburg (dpa) –

Mit Pyrotechnik hat ein Mann von einem Balkon in Hamburg-Wilhelmsburg aus auf Kinder geschossen. Nach Polizeiangaben bekam ein Zeuge den Vorfall am Abend mit und konnte die Wohnung beschreiben, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage sagte. Verletzt wurde niemand. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» berichtet.

Die Polizei sei mit einem «angemessenen Kräfteansatz» vor Ort gewesen, unter anderem mit der Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen. In der Wohnung des Verdächtigen wurde diverse Pyrotechnik sichergestellt. Der Mann habe nun seine rechtlichen Konsequenzen zu tragen, sagte der Sprecher.