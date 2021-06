Mann schießt vom Balkon mit Feuerwerkskörpern auf Polizisten

Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Lengede (dpa/lni) – Von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Gemeinde Lengede hat ein Mann Feuerwerkskörper auf Polizisten abgefeuert. Beim Versuch, die Wohnung zu verlassen, sei der 34-Jährige überwältigt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann soll auch mehrmals in die Luft geschossen haben. Die Beamten waren am Mittwochabend zu einer randalierenden Person im Ortsteil Broistedt gerufen worden.

Bei der Durchsuchung der Wohnung stellten die Ermittler eine offensichtliche Schreckschusswaffe fest und fanden weitere Waffen sowie eine kleine Menge Betäubungsmittel. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Ein Gutachter soll klären, ob der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand war.

Polizeimeldung