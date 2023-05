Mann schießt nach Streit durch Tür von Nachbarin

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem Streit soll ein 48-Jähriger in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Niendorf durch die Wohnungstür seiner Nachbarin geschossen haben. Die 24-Jährige wurde durch den Schuss nicht verletzt, wurde den Angaben der Polizei vom Sonntag zufolge aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige wurde nach der Tat am Samstagabend in seiner Wohnung vorläufig festgenommen. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Hintergründe zu der Tat blieben am frühen Sonntag zunächst unklar.