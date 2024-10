Ein Mann schießt in Sarstedt mit einer Schreckschusswaffe um sich. Polizisten überwältigen den Mann noch in der Nacht. (Symbolbild) Oliver Killig/dpa-Zentralbild/dpa

Sarstedt (dpa/lni) –

Ein 50-jähriger Mann hat in Sarstedt im Landkreis Hildesheim mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben und so einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Verletzt worden sei bei dem Vorfall am frühen Morgen niemand, teilte die Polizei mit. Zuvor habe der Mann eine andere Person bedroht und mit einem Holzstock auf ein Auto eingeschlagen. Polizisten überwältigten den Mann und nahmen diesen fest. Die Ermittlungen dauern an.