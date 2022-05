Mann schießt in Vorwerk auf einen Verwandten

Vorwerk (dpa/lni) –

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Verwandten in Vorwerk in Celle ist ein 41-Jähriger Mann durch einen Schuss leicht verletzt worden. Am Samstag habe ein 33-Jähriger mit einem CO2-Druckluftrevolver auf seinen Verwandten geschossen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Schütze flüchtete, wurde jedoch kurze Zeit später von der Polizei festgenommen. Gegen beide Männer wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.