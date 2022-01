Mann schießt auf getrennt lebende Ehefrau: Leicht verletzt

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Illustration

Delmenhorst (dpa/lni) – Ein 31 Jahre alter Mann hat sich in Delmenhorst gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung verschafft und dort mit einer Schusswaffe auf seine getrennt lebende Frau geschossen. Die 25-Jährige wurde leicht verletzt. Der Mann schlug laut Polizei auch auf die Frau ein. Anwohner waren am Dienstagabend auf den Vorfall aufmerksam geworden. Der 31-Jährige flüchtete daraufhin zunächst vom Tatort, konnte aber kurz darauf gefasst werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

