Mann rutscht zwischen abfahrende S-Bahn und Bahnsteigkante

In Hamburg-Harburg ist ein Mann nach einer Prügelei vom Bahnsteig gestürzt und lebensbedrohlich verletzt worden. (Symbolfoto) Sebastian Gollnow/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg-Harburg ist ein 25 Jahre alter Mann bei einem Gerangel mit einem anderen Mann zwischen Bahnsteig und abfahrende S-Bahn gerutscht und lebensbedrohlich verletzt worden. Passanten hatten den Mann wieder auf den Bahnsteig gezogen, wie die Bundespolizei in Hamburg mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 25-Jährige zuvor kurz nach Mitternacht mit einem ihm unbekannten 28-Jährigen in Streit geraten. Der habe den Jüngeren plötzlich mit der Faust ins Gesicht geschlagen und anschließend sei es zu einem körperlichen Gerangel gekommen. Infolgedessen stürzte der 25-Jährige in den Spalt zwischen der gerade abfahrenden S-Bahn und der Bahnsteigkante. Der Mann erlitt schwerste Frakturen und innere Verletzungen. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus und liegt dort nun auf der Intensivstation.

Den Älteren konnten Bundespolizisten wenig später am Bahnsteig vorläufig festnehmen. Der 28-Jährige sei stark betrunken gewesen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,05 Promille. Er blieb zur Ausnüchterung in einer Gewahrsamszelle.