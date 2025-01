Mann ruft Nazi-Parole in Hamburger S-Bahn

Am Freitagabend hat ein 33 Jahre alter Mann mit verfassungsfeindlichen Parolen für einen Polizeieinsatz gesorgt. (Symbolfoto). Niklas Graeber/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

In einer S-Bahn in Hamburg hat ein Mann am Freitagabend mit verfassungsfeindlichen Parolen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Bei Fahrgästen sei der 33-Jährige durch sein aggressives Verhalten aufgefallen, später habe er mehrfach lautstark «Heil Hitler» gerufen, teilte die Bundespolizei mit.

Der den Angaben zufolge nach Alkohol riechende und lallende Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen, jedoch nach Ende der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen den 33-Jährigen wurde demnach ein Strafverfahren eingeleitet.