Mann ruft islamfeindliche Parolen und zeigt Hitlergruß

Bremen (dpa/lni) –

Ein 25-Jähriger hat in Bremen-Hemelingen mutmaßlich eine Frau mit einem Kleinkind islamfeindlich beleidigt und den Hitlergruß gezeigt. Zeugen meldeten den Vorfall am Freitagabend bei der Polizei, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten stellten den Mann demnach in einem Einkaufsmarkt und nahmen ihn mit zur Wache. Die betroffene Frau war einem Polizeisprecher zufolge vor Ort jedoch nicht mehr anzutreffen.

Der Mann sei stark alkoholisiert und zuvor auf einem Fahrrad unterwegs gewesen. Gegen ihn ermitteln die Beamten nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Trunkenheitsfahrt.