Mann randaliert und droht in Hameln – Wohnhaus evakuiert

Nachdem ein Mann in Hameln gedroht hat, sich und anderen etwas anzutun, hat die Polizei ein Mehrfamilienhaus evakuiert. Die Einsatzkräfte seien am späten Donnerstagabend zu dem Haus gerufen worden, teilte die Polizei mit. Der 57 Jahre alte Mann soll in seiner Wohnung randaliert und die Drohungen ausgesprochen haben. Das Gebäude sei umstellt und evakuiert worden.

Weil der 57-Jährige nicht auf die Anweisungen der Einsatzkräfte reagiert habe, habe die Polizei die Tür seiner Wohnung geöffnet. Der Hamelner sei ohne Widerstand in Gewahrsam genommen worden. Die Hintergründe seines Handelns sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.