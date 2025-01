Bremen (dpa/lni) –

Ein Mann hat in einem Hotel in Bremen randaliert und ist von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Während des Polizeieinsatzes wurden am frühen Morgen mehrere umliegende Straßen in Überseestadt vorübergehend gesperrt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Über den Vorfall hatte zunächst Radio Bremen berichtet. Weitere Angaben machte die Sprecherin nicht, die Ermittlungen dauern an.