Mann rammt Brückengeländer und entgeht nur knapp Unglück

Nienburg (dpa/lni) – Nur mit Glück ist ein 26-Jähriger bei einem Unfall in Nienburg vermutlich größeren Verletzungen entgangen. Der Mann fuhr am Montagmorgen mit seinem gerade erst am Wochenende gekauften Auto gegen das Geländer einer Brücke über den Meerbach. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Metallträger des Geländers abgelöst, der nur knapp an der Windschutzscheibe vorbei über das Dach hinaus abgelenkt wurde, wie die Polizei mitteilte. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Für den Fahrer folgt ein Nachspiel. Der Wagen war weder zugelassen noch versichert. Die angebrachten Kennzeichen waren entstempelt. Zudem hatte der Mann keinen gültigen Führerschein.

