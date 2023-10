Mann prellt in Hotel Zeche von mehreren Tausend Euro

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 41 Jahre alter Mann hat in einem Hamburger Hotel eine Rechnung von mehreren Tausend Euro für Speisen und Getränke nicht bezahlen wollen und ist einfach gegangen. Der Mann soll bei der Weigerung zudem gereizt und aggressiv gewesen sein, wie ein Sprecher der Polizei am Montag dazu sagte. Ein Angestellter des Hotels hatte daraufhin am Samstagabend die Polizei gerufen. Als die Beamten an dem Hotel eintrafen, war der Gast allerdings schon gegangen – ohne die Rechnung zu begleichen. Eine Anzeige wegen des Verdachts des Betruges wurde aufgenommen. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.