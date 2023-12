Mann ohne Führerschein mit Schreckschusswaffe erwischt

Flensburg (dpa/lno) –

Bei einer Kontrolle in Flensburg ist der Bundespolizei ein 28 Jahre alter Autofahrer ohne Führerschein, dafür aber mir einer Schreckschusspistole im Auto ins Netz gegangen. Die Waffe habe sich in der Mittelkonsole des Rücksitzes befunden, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von mehr als 0,6 Promille ergeben. Bei der Kontrolle am Montag gab der 28-Jährige nach Angaben der Bundespolizei an, nie einen Führerschein gemacht zu haben. Gegen den Mann wird jetzt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Alkoholeinfluss ermittelt.