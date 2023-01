Mann ohne Fahrkarte bezahlt mit Falschgeld: U-Haft

Hamburg (dpa/lno) –

Eine Fahrkartenkontrolle hat für einen Mann im Zug zwischen Bremen und Hamburg ungeahnte Folgen gehabt. Der 18-Jährige konnte am Donnerstag im Metronom keine Fahrkarte vorzeigen. Er habe dann versucht, das Ticket mit einem 50-Euro-Schein zu bezahlen, der vermutlich gefälscht war, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Bei einer Durchsuchung am Harburger Bahnhof in Hamburg fanden Beamte der Bundespolizei bei dem Mann noch weitere, vermutlich gefälschte Geldscheine. Sie stellten zudem fest, dass der 18-Jährige mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Nötigung gesucht wurde.

Wegen des Fahrens ohne Fahrkarte und des Inverkehrbringens von Falschgeld wurden nun weitere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der 18-Jährige kam in Untersuchungshaft.