Mann nahe dem Hamburger Hauptbahnhof niedergestochen

Rettungskräfte und ein Notarzt brachten den 51-jährigen Verletzten in ein Krankenhaus. (Symbiolbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Nahe dem Hamburger Hauptbahnhof ist in der Nacht auf einen Mann eingestochen worden. Rettungskräfte und ein Notarzt brachten den 51-jährigen Verletzten in ein Krankenhaus. Der Angegriffene soll inzwischen außer Lebensgefahr sein, wie die Polizei mitteilte.

Bevor auf den Mann eingestochen wurde, soll er sich im August-Bebel-Park nahe dem Bahnhof mit einem Unbekannten gestritten haben. Der Park ist ein bekannter Drogenumschlagplatz, dort befindet sich auch eine Hilfsstelle.

Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung und sucht nach Zeugen. Bislang konnten die Beamten den Angreifer nicht finden.