Mann nach Wohnungsbrand in Heide in U-Haft

Heide (dpa/lno) –

Nach einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Heide (Kreis Dithmarschen) befindet sich ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Itzehoe erließ gegen den 28-Jährigen Haftbefehl wegen Verdachts der schweren Brandstiftung, wie die Polizei berichtete. Der Mann kam in ein Gefängnis.

Nach dem Feuer in einer ausgebauten Kellerwohnung am Morgen des 9. Januar war der 28-Jährige festgenommen worden. Er steht im Verdacht, das Mobiliar der ehemals von ihm bewohnten Wohnung angezündet zu haben. Menschen wurden nicht verletzt. Alle Bewohner konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.