Mann nach versuchter Tötung in Kiel in Haft

Kiel (dpa/lno) –

Rund ein halbes Jahr nach einer versuchten Tötung in einem Kieler Mehrfamilienhaus befindet sich der Tatverdächtige mittlerweile in Untersuchungshaft in Schleswig-Holstein. Der 44-Jährige wurde bereits am 23. Januar von ungarischen Einsatzkräften nahe der serbischen Grenze in Röszke festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Nach dem Mann war in den vergangenen Monaten mit europäischem Haftbefehl gesucht worden.

Früheren Polizeiangaben zufolge war Anfang September im Stadtteil Gaarden ein 22 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen wurde das Motiv für die Tat in einem Beziehungsstreit zwischen den Beteiligten vermutet. Der mutmaßliche Täter war damals geflohen. Beamte des Landeskriminalamtes überführten den in Ungarn Festgenommenen am Mittwoch vergangener Woche von Budapest nach Kiel.