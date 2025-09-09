Mann nach versuchtem Tötungsdelikt in U-Haft

Nach einer privaten Feier wird in Fockbek ein 33-Jähriger schwer verletzt. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Fockbek (dpa/lno) –

Ein 33 Jahre alter Mann ist am frühen Sonntagmorgen in Fockbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bei einer Auseinandersetzung nach einer privaten Feier schwer verletzt worden. Gegen einen 21-Jährigen und einen 28-Jährigen werde wegen versuchten Totschlags ermittelt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Kiel mit. Den Angaben zufolge seien an der Auseinandersetzung ein Paar und zwei Männer beteiligt gewesen. Eine 20 Jahre alte Frau wurde bei dem Streit leicht verletzt.

Zu den Hintergründen der Tat und der Art der Verletzungen äußerte sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht.

Der 28-Jährige wurde am Montag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen ihn einen Untersuchungshaftbefehl. Der 21-jährige Tatverdächtige kam wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß.