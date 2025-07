Mann nach Unfall in Baugrube gestorben

Pölitz (dpa/lno) –

Der bei einem Unfall in Pölitz (Kreis Stormarn) am Mittwochnachmittag in einer Baugrube verschüttete Mann ist tot. Das bestätigte eine Polizeisprecherin am Morgen. Weitere Details zu dem Vorfall wollte die Polizei im Laufe des Tages bekanntgeben. Zuvor hatten Medien berichtet.

Bereits bekannt ist, dass Teile eines Balkons bei Bauarbeiten an einem Einfamilienhaus abgestürzt sind. Nach Angaben der Integrierten Regionalleitstelle waren nach dem Vorfall zahlreiche Feuerwehrleute im Einsatz.