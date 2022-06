Mann nach Todessturz von Radler auf S-Bahnhof verhaftet

Hamburg (dpa/lno) –

Nach dem tödlichen Sturz eines Radfahrer gegen eine S-Bahn in Hamburg-Ohlsdorf hat die Polizei einen Tatverdächtigen verhaftet. Nach umfangreichen Ermittlungen gelte der Deutsche als dringend verdächtig, den Radfahrer am Dienstag auf dem Bahnsteig bewusst angerempelt zu haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Staatsanwaltschaft erwirkte beim zuständigen Ermittlungsrichter einen Haftbefehl. Bei der Verhaftung des 62-Jährigen am Flughafen hätten die Ermittler am Donnerstagabend auch Beweismittel sichergestellt. Der Hamburger sei nach der Landung eines Flugzeuges abgeführt worden.

Der 56 Jahre alte Radfahrer war am Dienstagnachmittag mit einem Fuß auf der Pedale stehend über den Bahnsteig gerollt. Dabei sei er augenscheinlich bewusst von einem anderen Mann angerempelt worden, hatte die Polizei nach Auswertung von Überwachungsaufnahmen mitgeteilt. Der 56-Jährige stürzte zwischen zwei Waggons einer anfahrenden S-Bahn und wurde zwischen dem Zug und der Bahnsteigkante eingeklemmt. Er erlitt tödliche Verletzungen. Die Mordkommission und die Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines Tötungsdelikts.