Mann nach Sturz aus Eckernförder Hafenbecken gerettet

Ein Sanitäter vor einem Rettungswagen mit der Nummer des Notrufes. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Eckernförde (dpa/lno) – Ein 31-Jähriger ist in Eckernförde in das Hafenbecken gestürzt und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Der Mann befand sich nach seinem Sturz am Samstag nahe der Holzbrücke zwischen der Kaimauer und einem Fischerboot. Die Besatzung konnte den Mann mit einem Seil sichern. Die Bergung gestaltete sich allerdings schwierig. Erst mit vereinten Kräften von Rettungsdienst, Feuerwehr und der Polizei gelang es, den 31-Jährigen aus seiner Lage zu befreien. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem epileptischen Anfall als Unfallursache aus. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

