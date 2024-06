Mann nach Sprung in die Weser vermisst

Bremen (dpa/lni) –

Ein Mann ist beim Schwimmen in der Weser in Bremen untergegangen – seitdem wird er vermisst. Bisher fehle von dem 20-Jährigen jede Spur, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er sei nach ersten Angaben zusammen mit einem 30-Jährigen am Samstagabend wohl aufgrund einer Wette in der Nähe des Weserstadions in den Fluss gesprungen. Die Besatzung eines Bootes der Wasserschutzpolizei bemerkte, wie die beiden Männer Schwierigkeiten hatten, sich über Wasser zu halten. Ein Polizist sprang ins Wasser und konnte den 30-Jährigen retten. Er wurde unterkühlt in ein Krankenhaus gebracht.

Der 20-Jährige ging unter. Trotz einer Suche von Polizei, Feuerwehr und DLRG, bei der unter anderem auch Hubschrauber eingesetzt wurden, fand man ihn nicht. Nach Angaben der Polizei soll die Suche am Sonntag fortgesetzt werden.