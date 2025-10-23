Mann nach mutmaßlichem Mordversuch in Hamburg festgenommen

Hamburg (dpa/lno) –

Die Polizei hat einen Mann wegen eines möglichen Mordversuchs an seiner Verlobten in Hamburg festgenommen. Ein Richter erließ am Nachmittag einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 42-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler verdächtigen den Mann zudem, seine 39 Jahre alte Verlobte vergewaltigt zu haben.

Die Tat soll sich in der Nacht zu Dienstag in Hamburg-Hamm in einem Hotel zugetragen haben. Ein Hotelmitarbeiter alarmierte die Polizei. Polizistinnen und Polizisten trafen die Frau dort an, die unter anderem Gesichtsverletzungen aufwies. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der mutmaßliche Täter durfte nach der Identifizierung gehen, weil zunächst keine Haftgründe vorgelegen hätten. Weitere Untersuchungen offenbarten, dass die Frau potenziell lebensbedrohlich verletzt worden ist. Die Polizei nahm den verdächtigen Polen in der Nacht zu Donnerstag im Stadtteil St. Georg fest. Die Ermittlungen dauern an.