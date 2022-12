Mann nach Messerstichen bei Kampfsportevent festgenommen

Bremen (dpa/lni) –

Gut zwei Wochen nach einer Messerstecherei am Rande einer Kampfsportveranstaltung in Bremen ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 23-Jährige wurde wegen eines versuchten Tötungsdelikts am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt, wie die Polizei mitteilte. Ein weiterer Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Spezialkräfte und Ermittler durchsuchten am Dienstag vier Wohnungen in Delmenhorst und Oldenburg und stellten Beweismittel sicher.

Anfang Dezember war es im Zuschauerbereich der Kampfsportveranstaltung zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen gekommen, in deren Verlauf ein 39-Jähriger mit Messerstichen verletzt worden war. Nach ersten Erkenntnissen gehören einzelne Beteiligte der Rockerszene an.