Mann nach Messerattacke in Lübeck verletzt – Täter flüchtig

Lübeck (dpa/ lno) –

Nach einem Streit auf einem Supermarktparkplatz in Lübeck-Eichholz ist am Montagabend ein 52-jähriger Mann durch eine Messerattacke schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben geriet eine 17-Jährige gegen 18.30 Uhr in der Brandenbaumer Landstraße mit drei Männern in Streit. Ein flüchtiger Bekannter der Jugendlichen eilte ihr zur Hilfe, es kam zu einem Handgemenge, bei dem der Mann ein Messer zog und den 52-Jährigen verletzte. Anschließend flüchtete der Angreifer.

Die Polizei war mit bis zu acht Streifenwagen im Einsatz und suchte den Bereich rund um den Tatort ab. Die Tatwaffe konnte bislang nicht gefunden werden. Das Opfer wurde notärztlich versorgt und in eine Klinik gebracht, Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.

Hinweise auf ein politisches Motiv liegen nach ersten Erkenntnissen nicht vor. Die Fahndung nach dem Täter läuft.