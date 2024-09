Mann nach Messerangriff nicht in Lebensgefahr

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem Messerangriff in Hamburg befindet sich das Opfer nach Polizeiangaben nicht in Lebensgefahr. Der Hintergrund der Tat sei weiter unklar, sagte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage. Auch der Tatort sei nicht bekannt. Das 22 Jahre alte Opfer kooperiere nicht mit den Beamten. Der Mann hatte am Dienstagabend mit einer Kopfverletzung und einer Stichwunde am Oberkörper ein Restaurant in Hamburg-Billstedt betreten, woraufhin dort ein Krankenwagen gerufen worden sei. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.