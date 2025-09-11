Mann nach Messerangriff auf Nachbarn in Untersuchungshaft

Heide (dpa/lno) –

Nach einer blutigen Messerattacke unter Nachbarn in Heide sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Ein Richter erließ am Mittwoch einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags, wie die Polizei mitteilte. Der 30 Jahre alte Deutsche soll einem Nachbarn mit einem Messer ins Gesicht gestochen haben. Dabei wurde der 33-Jährige lebensgefährlich verletzt. Die beiden Männer hatten sich nach ersten Ermittlungen am Dienstagabend in der Wohnung des Opfers gestritten. Die Auseinandersetzung eskalierte zur Gewalttat. Der Grund des Streits war zunächst nicht bekannt.