Mann nach Messerangriff an Haustür weiter auf der Flucht

Nach einem Messerangriff im Treppenhaus in Hamburg-Ottensen ist der mutmaßliche Täter weiter auf der Flucht. (Symbolbild) Marijan Murat/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Der Mann, der in einem Wohnhaus in Hamburg-Ottensen zwei Männer mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben soll, ist noch immer auf der Flucht. Der Angreifer sei bisher nicht gefasst, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Ersten Erkenntnissen zufolge kannten sich der mutmaßliche Täter und die Opfer wahrscheinlich und dem Angriff war ein Streit vorausgegangen. Worum es bei dem Streit ging, war zunächst unklar. «Wir haben zu dem Fall noch keine weiteren neuen Informationen.»

Bei dem unvermittelten Angriff am Freitagabend wurden ein 22-Jähriger und dessen 56 Jahre alter Vater verletzt. Der Vater habe das Krankenhaus bereits wieder verlassen, der junge Mann sei noch zur Nachsorge in der Klinik. Der Täter soll ein 33 Jahre alter Türke sein. Er flüchtete den Angaben zufolge direkt nach der Attacke aus dem Wohnhaus und wurde trotz der Fahndung mit mehreren Streifenwagen zunächst nicht gefasst. Die Mordkommission ermittelt.