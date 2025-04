Mann nach jahrelanger Einbruchserie festgenommen

Ein 47-Jähriger, der 17 Einbrüche verübt haben soll, sitzt nun in Untersuchungshaft (Archivbild). Daniel Bockwoldt/dpa

Flensburg (dpa/lno) –

Ein 47 Jahre alter Mann soll in den vergangenen Jahren 17 Einbrüche in Schleswig-Holstein und Hamburg begangen haben. Nach umfangreichen Ermittlungen konnte der Tatverdächtige nun festgenommen werden, wie die Polizei heute mitteilte. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Die meisten Taten soll der Beschuldigte in den Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland sowie der Stadt Flensburg verübt haben. Der Wert der Beute insgesamt liegt im fünfstelligen Bereich. Den Angaben zufolge handelte der Mann allein. Die bislang zugeordneten Einbrüche erstrecken sich über einen Zeitraum von 2021 bis 2024. Die Ermittlungen hinsichtlich weiterer Taten dauern an.