56-Jähriger bei Brand in Hochhaus lebensgefährlich verletzt

Lübeck (dpa/lno) –

Bei einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus in Lübeck ist ein 56 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin. 20 weitere Hausbewohner mussten am Montag vorübergehend das Gebäude verlassen. Sie konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Auch der Verkehr auf der angrenzenden Hauptstraße sei kurz vor 14.00 Uhr wieder frei gegeben worden, sagte die Polizeisprecherin. Die Straße war vorübergehend für den Durchgangsverkehr gesperrt worden.

Das Feuer war nach den bisherigen Erkenntnissen in der Wohnung des 56-Jährigen im vierten Obergeschoss des Hauses ausgebrochen. Die Meldung sei um 11.20 Uhr bei Polizei und Feuerwehr eingegangen, sagte die Sprecherin. Angaben zur möglichen Brandursache und zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.