Mann nach brutaler Attacke in Altona in Untersuchungshaft

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einer brutalen Attacke auf einen 37-Jährigen am Altonaer Bahnhof ist ein 33 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft gekommen. Der stark angetrunkene 37-Jährige habe am Dienstagabend mit zwei Bekannten auf einem Gehweg am Bahnhof gesessen, als der 33-Jährige hinzugetreten sei und ihm wohl unvermittelt gegen den Kopf getreten habe, teilte die Polizei mit. Der 33-Jährige habe dann weiter auf den am Boden liegenden bereits bewusstlosen Mann eingetreten. Im Krankenhaus sei festgestellt worden, dass bei dem Opfer Lebensgefahr aufgrund von Hirnblutungen bestehe.

Von Passanten alarmierte Polizistinnen und Polizisten des Polizeikommissariats Altona nahmen den Angreifer noch am Tatort fest, wie ein Sprecher sagte. Ein Richter erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.