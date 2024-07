Mann nach Bedrohung mit Messer in Lübeck festgenommen

Lübeck (dpa/lno) –

Ein Mann soll in Lübeck seinen Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus mit einem Messer bedroht und dessen Auto beschädigt haben. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend im Stadtteil Buntekuh, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Nach Angaben von Zeugen bedrohte der 44 Jahre alte Verdächtige einen Bewohner zunächst verbal und mit einem Messer. Anschließend sei er auf den Parkplatz des Hauses gegangen und habe die Reifen und das Dach des Cabriolets des Opfers zerstochen. Polizisten durchsuchten das Gebäude und nahmen den Mann fest. Gegen den 44-Jährigen wurden Verfahren wegen des Verdachts der Beleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung eingeleitet.